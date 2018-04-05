Annesinin tüp bebek tedavisini yapan doktor, babası çıktı

Rio'da en keyifli aktivite Sugar Loaf Dağı’na teleferik ile çıkmak

1 İbrahim Kalın'ın gündeme ilişkin açıklamaları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye'nin Suriye geneline Türk Kızılayı üzerinden 630 milyon dolar değerinde yardım ulaştırdığını açıkladı.

2 Köylerde yaşayan vatandaşlar operayla tanışıyor Köylerde ve kasabalarda operayı tanıtmak için eğitim konserlerine başlayan İzmir Devlet Opera ve Balesi, köy okullarında verdiği konserle yaklaşık 100 bin öğrenciye ulaştı.

3 Fenerbahçe'ye kurşun geçirmez otobüs 3 yıl önce Rize deplasmanı dönüşü Rize-Trabzon karayolunda otobüsü kurşunlanan Fenerbahçe, yeni kurşun geçirmez takım otobüsünü teslim aldı.

4 İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermiyle saldırdı Yahudi yerleşimciler Nablus'taki "Yusuf makamı"na zorla girdi. İsrail askerleri, Filistinlilerle yaşanan arbedede gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti.

5 Bebek bakımıyla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar Geçmişten günümüze aktarılan birçok bilgi, çevre yönlendirmeleri de bebek bakımı sırasında ebeveynleri zor duruma düşürebilir. Doç. Dr. Nermin Tansuğ bebek bakımıyla ilgili doğru bilinen yanlışları anlattı.

6 Bilmediğimiz en ilginç bilgiler Hem öğrenmeye hem de şaşırmaya hazırsanız sizi galerimize davet ediyoruz.