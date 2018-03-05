taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.859
USD
3,8141
EURO
4,6901
ALTIN
162,62
PETR
64,5700

Annesiyle tartışıp evlerini ateşe verdi

Bursa'da, alkollü olduğu iddia edilen S.B., annesiyle tartıştıktan sonra evlerini ateşe verip olay yerinden uzaklaştı.

İHA | 05.03.2018 - 08:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi'nde, iddiaya göre alkollü olan S.B. (31), dün akşam saatlerinde annesi M.B. ile tartıştı.

Annesiyle tartışıp evlerini ateşe verdi

Annesiyle tartışıp evlerini ateşe verdi ViDEO

EVİ ATEŞE VERİP KAÇTI

Tartışmanın ardından şahıs, annesiyle beraber yaşadıkları evi sabah saatlerinde ateşe vererek olay yerinden ayrıldı.

Alevleri görenlerin ihbari üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından alevler söndürüldü.

Annesiyle tartışıp evlerini ateşe verdi

BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırma sonucu şüpheli S.B.’yi evin yakınında bulunan bir parkta gözaltına aldı.

Olay yerine gelen M.B.’nin teyzesi Emine Demir, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Akşam saatlerinde tartışma olmuş, zaten sarhoş ne yaptığını bilmiyor. Alkollü olduğu için para istemiş, para da vermişler. Annesiyle babasıyla tartışmış. Anne ve babası da korkudan evden çıkıyorlar. Hakkından gelemiyorlar. Annesi ve babası rahatsız olduğu için kardeşim onlara bakıyordu." dedi.

Annesiyle tartışıp evlerini ateşe verdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Van'da terör operasyonu: 6 gözaltı
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Park etmek isterken dükkana daldı
Çorum’da aracını park etmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan cip, bir iş yerine girdi.
Sokak hayvanları için dans edip kilo vererek mama aldılar
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye’nin zumba eğitmenleri; Ayvalık Belediyesine ait Köpek Bakım Çifliği’ndeki sokak hayvanları için mama desteği sağlamak adına bir araya geldi.
İstanbul'da lüks villalara tombala baskını
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynatıldığı belirlenen lüks villalara düzenlenen operasyon sonrası 327 kişiye 100 bin liralık idari para cezası kesti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akkor Pulat test atışlarını geçti

Akkor Pulat test atışlarını geçti

74
Deniz Selin Ünlüdağ Rusya'da Avrupa şampiyonu oldu

Deniz Selin Ünlüdağ Rusya'da Avrupa şampiyonu oldu

59
Kandil'den Afrin'e gönderilen teröristler öldürüldü

Kandil'den Afrin'e gönderilen teröristler öldürüldü

37
BM terör örgütü PKK'nın açıklamalarını ciddiye aldı

BM terör örgütü PKK'nın açıklamalarını ciddiye aldı

70
İran Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

İran Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

79
ABD çekildi PKK terörist eğitiyor

ABD çekildi PKK terörist eğitiyor

34
Düşük bütçe payı Barzani'yi zor duruma soktu

Düşük bütçe payı Barzani'yi zor duruma soktu

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM