Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi'nde, iddiaya göre alkollü olan S.B. (31), dün akşam saatlerinde annesi M.B. ile tartıştı.

Annesiyle tartışıp evlerini ateşe verdi ViDEO

EVİ ATEŞE VERİP KAÇTI

Tartışmanın ardından şahıs, annesiyle beraber yaşadıkları evi sabah saatlerinde ateşe vererek olay yerinden ayrıldı.

Alevleri görenlerin ihbari üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından alevler söndürüldü.

BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırma sonucu şüpheli S.B.’yi evin yakınında bulunan bir parkta gözaltına aldı.

Olay yerine gelen M.B.’nin teyzesi Emine Demir, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Akşam saatlerinde tartışma olmuş, zaten sarhoş ne yaptığını bilmiyor. Alkollü olduğu için para istemiş, para da vermişler. Annesiyle babasıyla tartışmış. Anne ve babası da korkudan evden çıkıyorlar. Hakkından gelemiyorlar. Annesi ve babası rahatsız olduğu için kardeşim onlara bakıyordu." dedi.