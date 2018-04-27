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Annesiz ayılara bebek gibi bakıyorlar

Ormanlık alanda bulunan 3 yavru ayı, koruma altına alındı. Yavru ayıların bakımı uzman veterinerlerce yapılırken, bakıcılar da ayılara adeta bebek gibi bakıyor.

AA | 27.04.2018 - 12:15..
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Artvin ve Rize'de, ormanlık alanda annelerini kaybeden ve vatandaşlarca bulunan 3 yavru ayı, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı.

Annesiz ayılara bebek gibi bakıyorlar

Annesiz ayılara bebek gibi bakıyorlar VİDEO

BİBERONLA BESLENİYORLAR

Artvin'de ormanda vatandaşlar tarafından bulunan ve kardeş olan "Aydın" ve "Lesi" ile Rize'de bulunan "Tolga" isimli yavru ayılar bakımlarının ve tedavilerinin yapılması için merkeze getirildi.

Aydın, Lesi ve Tolga, yavru ayılar için özel olarak hazırlanan bölüme yerleştirildi.

Annesiz kaldıkları için bakımsız olan yavru ayıların tedavileri merkezde uzman veterinerlerce gerçekleştiriliyor.

Yavru ayılar, bal, süt ve kefirden oluşan karışımla bakıcıları tarafından biberonla besleniyor.

Annesiz ayılara bebek gibi bakıyorlar

Annesiz ayılara bebek gibi bakıyorlar

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