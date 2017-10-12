Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü’nde görevli 2 dalgıç polis, konyaaltı Sahili’ne 50 metre açıkta yaptıkları dalışta, Osmanlı Dönemi’ne ait ahşap savaş gemilerinden kalma 300 yıllık olduğu tahmin edilen 5 top buldu.

DALGIÇ EKİBİ UZUN SÜRE İNCELEDİ

Polis memurları, yakın plan kameralarla görüntüledikleri topları yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Antalya Kültür Turizm İl Müdürlüğü ekipleri, bir dalgıç ekibiyle birlikte belirlenen yere geldi. ’Selçuk 1’ adlı tekneyle tespit edilen yere demir atan ekipler, alanda uzun süre inceleme yaptı.

Antalya açıklarında Osmanlı dönemine ait toplar bulundu VİDEO

ANTALYA MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK

Bir dalgıç ekibinin küçük bir botla alanda tarama yaptığı, dalgıçların denize dalıp çıktığı görüldü. Çıkarılan topların, yetkili makamlarca incelendikten sonra Antalya Müzesi’nde sergileneceği kaydedildi.