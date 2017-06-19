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Antalya'da haziran ayında karla mücadele

Antalya'nın Toros Dağları'nda bulunan 2500 rakımlı Morca Yaylası'nda kışın yağan kar nedeniyle kapanan yol iş makinesiyle açıldı.

19.06.2017 - 10:05
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçeye bağlı 2500 rakımlı Morca Yaylası'nda kışın yağan kar sonrası kapanan yolları açmak için çalışma yaptı.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Çukurköy Mahalle Muhtarı Mustafa Akca, Haziran ayı olmasına rağmen karla mücadele çalışması yaptıklarını belirterek, "Yayla yollarımız kış aylarında kardan kapanmıştı, şimdi bu yolların açılması için çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

Antalya'da haziran ayında karla mücadele

Türkiye'nin bazı bölgelerinde havanın ısınmasıyla denize girildiğini, ancak burada karla mücadele edildiğini vurgulayan Akca, özellikle göçerlerin ve arıcıların yaylalara göçü dolayısıyla çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi.

Birçok oba yolunun karla kapalı olduğunu, bu yolların ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çalışma yapıldığını anlatan Akca, "Morca Yaylası'nda yollarımız kapalıydı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yolumuz açıldı. Bugün karla mücadele yapıp yolumuz şu anda açıldı." diye konuştu.

Antalya'da haziran ayında karla mücadele

1 METRE KAR VAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Bölümü ekiplerinden Murat İnce, Akseki'ye bağlı Çukurköy Mahallesi Morca Yaylası'na ulaşımı sağlayan yol üzerindeki karları temizlemek için çalışma yaptıklarını anlattı. İnce,

"Gördüğünüz üzere 1 metre kar var. Bütün yayla yollarını temizledik. Şu anda Akseki bölgesinde kapalı yol kalmadı. Vatandaşın yaylalara çıkmasına engel yoktur." dedi.

KAR SUYU KULLANIYORLAR

Yayla sakinlerinden Gürkan Dönmez ise su ihtiyaçlarını kar suyundan karşıladıklarını belirterek, kışın yağan karın erimesiyle meydana gelen suları, kazma kürekle kazdıkları 500 tonluk kuyuya akıttıklarını ve bir sezon boyunca yaylada içme ve kullanma suyu olarak kullandıklarını söyledi. Dönmez, yaylaya göçen koyun ve keçiler için de su toplama kuyusu yaptıklarını ve hayvanların su ihtiyacını da bu kuyudan sağladıklarını kaydetti.

Antalya'da haziran ayında karla mücadele


Antalya'da haziran ayında karla mücadele

Antalya'da haziran ayında karla mücadele

Antalya'da haziran ayında karla mücadele

Antalya'da haziran ayında karla mücadele

Antalya'da haziran ayında karla mücadele

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