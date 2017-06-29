Antalya, Didim ve İzmir'deki yazlık evlere ilgi arttı

Yetkililer, yaz aylarının gelmesiyle birlikte bu yıl en çok talep gören yazlık bölgeler arasında Antalya, Didim ve İzmir'in yer aldığını belirtti.

"METREKARE FİYATLARI BİN İLE 5 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR"

ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, Antalya'ya da ilginin yoğun bir şekilde devam ettiğini ve tavan yaptığını dile getirerek, "Bu ilginin tavan yapmasının arkasında 2015 yılından itibaren düşen yazlık fiyatları etkili oldu. Metrekare fiyatlarının bin TL ile 5 bin TL arası değiştiği Antalya'da en çok Konyaaltı ve Lara bölgeleri talep görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle iç turizm ve yabancı yatırımcının Antalya'ya ilgi duyduğunu anlatan Atalay, bu kapsamda Alanya, Manavgat- Side, Kemer, Kaş-Kalkan bölgesindeki turizm amaçlı gayrimenkul satışlarının da artarak devam ettiğini kaydetti.

"DİDİM'E İNGİLİZ İLGİSİ ARTTI"

Atalay, Didim'in ise özellikle yabancıların markajı altında olduğunun altını çizerek, dünyanın sayılı turizm beldelerinden biri haline gelen Didim'in yazlık ev yatırımcıları için tercih edilen bir bölge olduğunu aktardı.

Didim'in İzmir'e 150, Bodrum'a 104, Kuşadası’na 70 kilometre mesafede bulunduğuna değinen Atalay, "Didim, sağlık, tatil ve tarih turizmini harmanlayan ender tatil beldelerimizdendir. Bu konumu sayesinde emlak satışlarında yabancı platformda da fazla işlem yapılan kentlerden. Didim'de metrekare fiyatları ise bin 890 TL ile 2 bin 450 TL arasında değişiyor. Bu ilçede yabancı yatırımların yüzde 70'ini İngilizler oluştururken, Belçika, Fransa Hollanda ve Rusya onu takip ediyor. 2000 yılından beri yabancılara satılan emlak sayısı ise 15 bin adet olarak görülüyor." açıklamasında bulundu.