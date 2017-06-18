Antalya Elmalı’da dolu ve yağmur sele neden oldu

Bölgede tarım arazileri ve seraları su basarken, sel suları yollara da zarar verdi.

Elmalı’ya bağlı Bozhöyük Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu.

YAĞIŞ 1 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 1 saat süren yağış sonrası sel oluştu. Bölgede birçok tarım arazisi ve serayı su bastı. Sel sularına kapılan çok sayıda küçükbaş hayvanın da telef olduğu belirtildi. Bozhöyük Mahallesi yayla yolu da sel nedeniyle büyük zarar gördü.

Elmalı Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Elmalı Belediye Başkanı Ak Partili Ümit Öztekin, zararın en aza indirilmesi için gerekenin yapılacağını söyledi.

Bölge halkı ise her yıl benzer sorunu yaşadıklarını belirterek, yetkililerin çözüm bulmasını istedi.













