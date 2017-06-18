taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.193
USD
3,5036
EURO
3,9197
ALTIN
141,21
PETR
47,2700

Antalya Elmalı’da dolu ve yağmur sele neden oldu

Antalya’nın Elmalı İlçesi’nde dolu ve şiddetli yağmur sele neden oldu.

18.06.2017 - 04:47
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Antalya Elmalı’da dolu ve yağmur sele neden oldu

Bölgede tarım arazileri ve seraları su basarken, sel suları yollara da zarar verdi.
Elmalı’ya bağlı Bozhöyük Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu.

Antalya Elmalı’da dolu ve yağmur sele neden oldu

YAĞIŞ 1 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 1 saat süren yağış sonrası sel oluştu. Bölgede birçok tarım arazisi ve serayı su bastı. Sel sularına kapılan çok sayıda küçükbaş hayvanın da telef olduğu belirtildi. Bozhöyük Mahallesi yayla yolu da sel nedeniyle büyük zarar gördü.

Antalya Elmalı’da dolu ve yağmur sele neden oldu

Elmalı Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Elmalı Belediye Başkanı Ak Partili Ümit Öztekin, zararın en aza indirilmesi için gerekenin yapılacağını söyledi.
Bölge halkı ise her yıl benzer sorunu yaşadıklarını belirterek, yetkililerin çözüm bulmasını istedi.

Antalya Elmalı’da dolu ve yağmur sele neden oldu

Antalya Elmalı’da dolu ve yağmur sele neden oldu

Antalya Elmalı’da dolu ve yağmur sele neden oldu

Antalya Elmalı’da dolu ve yağmur sele neden oldu

İlginizi Çekebilir
Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü 7 yaralı
Gaziantep'te yokuştan inen ve freni patladığı iddia edilen minibüs, sokakta oturanlara çarptı.
Malabadi Çayı'na düşen genç boğuldu
Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde Malabadi Çayı'na düşen 21 yaşındaki Hüsamettin Kıl, boğularak yaşamını yitirdi.
Sivas'ta polisin ateş alan silahı 3 meslektaşını yaraladı
Görev hazırlığı yapan Özel Harekat polislerinden birinin silahının kazara ateş alması sonucu, 3 meslektaşı yaralandı.
Maltepe'de polise ateş açan 2 saldırgan yakalandı
Boş bir arsadaki otomobilde bulunan ve şüphe üzerine kendilerine kimlik soran sivil polislere ateş açarak kaçan 2 kişi yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manisa'da zehirlenme olayı ile ilgili gözaltılar

Manisa'da zehirlenme olayı ile ilgili gözaltılar

250
Meral Akşener: Allah Kılıçdaroğlu'nun gücünü arttırsın

Meral Akşener: Allah Kılıçdaroğlu'nun gücünü arttırsın

548
Galatasaray Maicon'la anlaştı

Galatasaray Maicon'la anlaştı

25
TSK: 16 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: 16 terörist etkisiz hale getirildi

51
Bakan Işık: Yemekten 590 askerimiz etkilendi

Bakan Işık: Yemekten 590 askerimiz etkilendi

89
Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü 7 yaralı

Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü 7 yaralı

9
Malabadi Çayı'na düşen genç boğuldu

Malabadi Çayı'na düşen genç boğuldu

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM