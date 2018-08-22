Antalya'da kurban derilerini THK'ya bağışlama zorunluluğu

ANTALYA'DA THK DIŞINDA DERİ TOPLAYANLARA CEZA

Yapılan resmi açıklamada, Valilik emriyle Antalya'da tek deri toplama yetkisinin kendilerinde olduğu duyuruldu:

Antalya emniyetinin açıklaması şu şekilde:

"Antalya Emniyet Müdürlüğünden gelen bilgiyle Valilik emriyle Antalya'da deri toplama yetkisi sadece Türk Hava Kurumuna verildiğini ve bunların dışında deri toplayanların Kamu Kurumunu zarara uğratmaktan haklarında işlem yapılacağını ve yakalanan derilerin Türk Hava Kurumuna teslim edecekleri bildirilmiştir.

Kurban derilerinizi THK yetkili kişilere teslim ederken lütfen makbuzunuzu alınız."