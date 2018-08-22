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Antalya'da kurban derilerini THK'ya bağışlama zorunluluğu

THK Antalya Şubesi, resmi internet sitesinden kurban derilerinin sadece kendilerine bağışlanacağına ilişkin bir duyuru yayınladı.

Haber Merkezi | 22.08.2018 - 13:48..
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Antalya'da kurban derilerini THK'ya bağışlama zorunluluğu

ANTALYA'DA THK DIŞINDA DERİ TOPLAYANLARA CEZA

Yapılan resmi açıklamada, Valilik emriyle Antalya'da tek deri toplama yetkisinin kendilerinde olduğu duyuruldu:

Antalya'da kurban derilerini THK'ya bağışlama zorunluluğu

Antalya emniyetinin açıklaması şu şekilde:

"Antalya Emniyet Müdürlüğünden gelen bilgiyle Valilik emriyle Antalya'da deri toplama yetkisi sadece Türk Hava Kurumuna verildiğini ve bunların dışında deri toplayanların Kamu Kurumunu zarara uğratmaktan haklarında işlem yapılacağını ve yakalanan derilerin Türk Hava Kurumuna teslim edecekleri bildirilmiştir.

Kurban derilerinizi THK yetkili kişilere teslim ederken lütfen makbuzunuzu alınız."

Antalya'da kurban derilerini THK'ya bağışlama zorunluluğu

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