Antalya FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Muş'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor

Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında ağır bir yara aldı.

1 Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki'nin düğününde Erdoğan ile nikah şahitliği yapacak olan Abdullah Gül, mazeret bildirerek düğüne katılamayacağını açıkladı.

2 Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı Çorum'daki Ulu Mezarlık'ta görüldüğü iddiaları üzerine Türkiye'nin gündemine oturan 'gizemli kız'ı görmek isteyenler ve durumdan faydalananlar, güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı.

3 Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim Muharrem İnce adaylığının açıklanmasının ardından kürsüye çıktı, kendisini "tecrübesiz" diyerek eleştirenlere yanıt verdi: Ben Erdoğan'dan 5 ay daha kıdemliyim.

4 Abdullah Gül: Hulusi Akar'ın ziyareti gizli değildi Cuma namazı çıkışında Genelkurmay Başkanı Akar'ın ziyaretini doğrulayan Gül, "Gizli kapaklı bir ziyaret değildi" dedi.

5 CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce Oy birliği ve grup kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu partinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı, Muharrem İnce.

6 Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi Türkiye - Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatı öncesinde Yunanistan'a günde 5 bin sığınmacının geçtiğini belirten Çipras, anlaşma sayesinde daha kötü durumların önüne geçildiğini söyledi.