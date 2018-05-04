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Antalya FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Antalya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 04.05.2018 - 20:39..
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilen 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Antalya FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Antalya, Ankara, İzmir ve Hatay'da yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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