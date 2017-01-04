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Antalya Havalimanı'na yeni terminal yapılacak

Antalya Havalimanı, özel uçak ve jetler için 1100 dönüm genişletilecek.

Ajanslar | 04.01.2017 - 10:17
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Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Antalya Başmüdürü Osman Serdar, Antalya Havalimanı’nın 1100 dönüm genişletilerek, özel uçak ve jetler için genel havacılık terminali ile uçak bakım hangarı yapılacağını bildirdi.

GENEL HAVACILIK TERMİNALİ YAPILACAK

Serdar, Antalya Havalimanı’nda özellikle uçak bakımı için hangar ve yeni bir genel havacılık terminali çalışmalarının yaklaşık 5 yıldır sürdüğünü söyledi. Yeni terminal ve hangar için kamulaştırma yoluyla toplam 1100 dönümlük alanın daha havalimanına katılacağını aktaran Serdar, kamulaştırma yapılacak alanlarla ilgili hak sahiplerine gerekli tebligatların yapıldığını belirtti.

Bölgenin bu yıl içerisinde boşaltılacağını dile getiren Serdar, “Günlük yaklaşık 1000 uçağın iniş yaptığı Antalya Havalimanı’nı 1100 dönüm daha genişleteceğiz. Çalışmaların yüzde 90’ı tamamlandı, uçak bakım hangarı ve özel uçak ile jetler için genel havacılık terminali yapacağız” diye konuştu.

Antalya Havalimanı'na yeni terminal yapılacak

İHTİYAÇ DURUMUNA GÖRE GENİŞLETİLECEK

Havalimanında genel havacılık terminalinin yapımına bu yıl başlanabileceğini ifade eden Serdar, “Genel havacılık terminali Antalya’da ilk olacak, özel uçaklara, jetlere hizmet verecek. İhtiyaç olduğunda uçak park sahası olarak da kullanılacak. 94 olan uçak park sahası, ihtiyaç durumuna göre genişletilebilecek” dedi. Proje çerçevesinde ilk etapta uçak bakım hangarı yapılacağını bildiren Serdar, hangarın önemli bir eksikliği gidereceğini vurguladı.

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