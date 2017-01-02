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Antalya Havalimanı'nda canlı bomba paniği

"Üzerimde bomba var, Allahuekber" diye bağıran Suriyeli, Antalya Havalimanı'nı birbirine kattı..

DHA | 02.01.2017 - 10:32
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Antalya Havalimanı'nda iç ve dış hatlar terminallerinin ortak kulandığı 'Giden Yolcu' kısmında saat 09.55'te X-Ray cihazından geçen Suriyeli bir genç "Üzerimde bomba var, Allahuekber" diye bağırınca, panik yaşandı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Polis ve özel güvenlikçiler 25-30 yaşlarındaki Suriyeliyi kısa sürede etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

GÖRGÜ TANIĞI: EL BAGAJIYLA X-RAY DAN GEÇMEK İSTEDİ

Olayla ilgili bir görgü tanığı "Şahıs el bagajıyla x-ray cihazından geçmek istedi. Güvenlik görevlileri izin vermeyince şüpheli 'Gidin teröristlerle uğraşın benimle ne uğraşıyorsunuz' dediğini söyledi. Bunun üzerine polis ve güvenlik görevlileri şahsa müdahale etti. Şüpheli yere yatırılıp gözaltına aldı. Çantası elinden alınarak polis tarafından havalimanı dışına çıkarılan şüpheli havalimanı polis merkezine götürüldü" dedi.

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