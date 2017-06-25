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Antalya Havalimanı'nda yolcu rekoru

Ramazan Bayramı tatilini Antalya'da geçirmek isteyenlerin yoğunluğu nedeniyle Antalya Havalimanı'nda yolcu rekoru kırıldı.

25.06.2017 - 13:26
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Valilikte düzenlenen bayramlaşma programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların milli ve manevi değerlerin yükseldiği müstesna zaman dilimleri olduğunu söyledi.

24 SAATTE 140 BİN YOLCU

Huzur içerisinde dostluğun, kardeşliğin, muhabbetin geliştiği bir bayram ortamı dileyen Karaloğlu, şunları kaydetti: "Antalya'da şu anda bayram huzur içerisinde geçiyor. Aldığımız tedbirler dolayısıyla herhangi bir sorunumuz yok. Dün itibarıyla şehre gelecek olan yerli ve yabancı misafirlerimiz geldi. Dün Antalya Havalimanı, son iki yılın rekorunu kırdı. Havalimanımız 140 bin insana dün 24 saat içerisinde gelen ve giden yolcu olarak hizmet verdi. 800'ün üzerinde uçak indi, kalktı. Bu da Antalya'nın otellerinin artık dolu olduğunu gösteriyor."

Antalya Havalimanı'nda yolcu rekoru

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de dünyanın huzur, barış, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve hayırlar getirmesini diledi.

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