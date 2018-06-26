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Antalya kadın vekil sayısını korudu

Antalya, 1 Kasım 2015 Genel Seçiminde çıkardığı 2 kadın milletvekili sayısını bu seçimde de korudu.

İHA | 26.06.2018 - 09:15..
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Resmi olmayan 24 Haziran seçim sonuçlarına göre, Meclis’e giren kadın milletvekili sayısı belli oldu. 27. Dönem’de TBMM’deki kadın milletvekili sayısı 74’ten 78’e çıktı.

AK PARTİ VE İYİ PARTİ'DEN 2 VEKİL

Antalya ise geçen dönemde 2 olan kadın milletvekili sayısını bu seçimde de korudu. 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti’den Senanur Çelik ve Gökçen Özdoğan Enç meclise girmişti. 27. Dönem'de ise AK Parti’den Senanur Çelik, İYİ Parti’den Tuba Vural Çokal meclise girdi.

Geçen dönemde olduğu gibi CHP ve MHP’den yine kadın adaylar meclise giremedi.



Antalya kadın vekil sayısını korudu

Antalya kadın vekil sayısını korudu

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