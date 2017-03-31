Antalya Likya Yolu'nda kaybolan turistler bulundu

Saat 11.00 sıralarında Tekirova Mahallesi'nden yürüyüş yapmak için Likya Yolu'na giden İran uyruklu Shahriar Azimi (36) ile babası İraj Azimi (79), belli bir süre yürüdükten yollarını kaybetti.

Akşam 18.00 sıralarında kaybolduklarını anlayan baba ile oğlu, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı, kaybolan İranlı turistleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Jandarma ekipleri, İranlı turistlere yaklaşık 5 saat sonra Maden Koyu yakınlarında ulaştı. Jandarma karakoluna getirilen İranlı turistlere su verildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenen turistler, karakoldaki işlemlerinin ardından kaldıkları otele götürüldü.