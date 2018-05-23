Antalya Müzesi'nde Herakles bereketi

Müzeyi ziyaret edenler, Herakles'in yanı sıra Perge Antik Kenti'nden çıkartılan diğer lahitleri de hayranlıkla inceliyor. Özellikle yabancı turistler, çelenkli, sütunlu ve madalyonlu lahitlerin önünde fotoğraf çektirerek, çıktıkları zaman yolculuğunu ölümsüzleştiriyor.

HUKUK MÜCADELESİ VERİLDİ

Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nden 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan Herakles lahdinin, başlatılan hukuk mücadelesinin ardından yeniden Türkiye'ye getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

SEKİZ AYDA 90 BİN 200 ZİYARET

Herakles lahdinin sergilenmeye başlandıktan sonra müzedeki hareketliliğin gözle görülür şekilde arttığına işaret eden Mustafa Demirel, "Herakles lahdinin sergilenmeye başlandığı yaklaşık 8 aylık dönemde müzeyi 90 bin 200 kişi ziyaret etti. Bir önceki eylül-mayıs dönemine göre ziyaretçi sayısı yüzde 60'tan fazla arttı. 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü'nde müzemizde bin 451 kişiyi ağırladık" dedi.