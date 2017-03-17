Antalya obrukları keşfediliyor

AÜ Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu ile AÜ Sualtı Sporları Topluluğu'ndan Fatih Okan, Kemal Gökoğlu ve Celal Öztürk, Arapsuyu Mahallesi'nde 50 metre derinlikteki obruğun bir insanın sığabileceği darlıktaki koridorlarında 15 metre ilerlemeyi başardı. Yanlarında getirdikleri merdiven ve iplerle obruğa inen Doç.Dr.Gökoğlu, karstik yapıdaki bu obrukların zaman içerisinde kireç taşının erimesi sonucu oluştuğunu söyledi.

Doç.Dr.Gökoğlu, bu obruğa daha önce de dalış yaptıklarını, ancak biri doğu diğeri batı yönünde bulunan ve insanın zor geçebileceği dar koridorlara daha önce hiç kimsenin girmediğini, bu koridorda ilerlemeye çalışacaklarını söyledi.

ANTALYA SÜRPRİZLERLE DOLU BİR ŞEHİR

"Antalya sürprizlerle dolu çok güzel bir şehir" diyen Doç.Dr.Gökoğlu, 50 metre derinliğindeki obruğa girmeden önce yaptığı açıklamada, "Daha önce bu obruğa girmiştik ama giremediğimiz koridorlar var burada. Bu koridorların biri batıya, diğeri doğuya gidiyor. Buralar dar alanlar. Burayı geçmeye çalışacağız. Geçebilirsek görüntüler alacağız." dedi.

DENİZLE BAĞLANTILI

Obruk içindeki tatlı suyun denizle bağlantısı olduğunu kaydeden Doç.Dr. Gökoğlu, "Bunu şuradan biliyoruz, bu obrukta yılan balıkları var. Bu balıklar denizden geldiği için mutlaka bu koridorlarının denizle bağlantısı var. Yani başka bir koldan yeraltından bir bağlantı var." ifadelerini kullandı.

OBRUKLARA GİRİNCE İNSAN GÜZELLİKLER KARŞISINDA ŞAŞIRIYOR

Antalya'daki bu tür karstik yapının çeşitli etkenlerle bozulduğuna dikkat çeken Doç.Dr. Gökoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oysa Antalya'ya güzellik veren bu yapılardır. Bir zamanlar Antalya'ya yağmur yağdığı zaman su süzülür, pırıl pırıl denizden çıkardı. Ama şimdi öyle olmuyor. Bu karstik yapılar bozuldu. Bunlar bizim doğal güzelliklerimiz. Her şeyi tarumar etmemek lazım. Bu tür obruklar Antalya'nın enteresan yerleri. İnsan şaşırıyor buralara girince. Mağara dalışını bilen profesyoneller için çok güzel yerler."

ANTALYA MERKEZ VE İLÇELERDEKİ OBRUKLAR

Düden'de 1, Konyaaltı'nda 2 ve Kırkgözler'de 3 obruk bulunduğunu belirten Doç.Dr. Gökoğlu, "Antalya'nın ilçelerinden Finike'de ise Asya'nın dalışı yapılmış en derin mağarası olan Gök Mağara var. İbradı ilçesindeki Altınbeşik Mağarası da bu tür yapılardan." dedi. Antalya'daki obrukların henüz turizme açılmadığını, sadece araştırmacıların buralara girdiğini aktaran Doç.Dr. Gökoğlu, "Biz istenildiği takdirde girdiğimiz bu obrukların yapısını, şeklini ve haritasını çıkarabiliriz.

MUHTEMELEN DİNAMİTLEME YAPILMIŞ

Aşağıda çok güzel koridorlar var. Güzel görüntüler var ama çok da tortu var. Çok çabuk kalkıyor bu tortu. 50 metre derinliğe kadar giden yeri gördüm. Çok derin bir yer ama büyük kayalar düşmüş ve kapatmış bu koridorları. Göçükler var. Muhtemelen dinamitleme yapılmış olabilir. Araziyi doldurmaya çalışmış olabilirler. Deprem de yaşanmış olabilir. Bazı yerlerde kayalar kapatmış bu koridorları. Çıkışı göremiyorsunuz. İçerde balıklar var. Bu bölgeye has endemik balık türleri. Görüntüler çektik. Ancak dalış için riskli bir bölge." dedi.