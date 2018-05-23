Antalya orman yangını seralara sıçramadan söndürüldü

1 Atatürk Havalimanı 31 Ekim'de kapatılıyor Dünyanın en büyük havalimanı olacak Üçüncü Havalimanı açıldığında Atatürk Havalimanı da sadece bazı uçuşlar için hizmet verecek.

2 Tokat'ın akzambaklarına talep yoğun Tokat’ta, hobi olarak 15-20 soğanla yetiştirmeye başladığı akzambak soğanını son 5 yılda 2 bin 500’e çıkartarak ticari olarak üretme geçen 60 yaşındaki Fikret Aydemir, akzambak çiçeğinin kilosunu 120

3 Emlak vergisinin ilk taksidi 31 Mayıs'a kadar ödenebilecek Türkiye'deki tüm gayrimenkullerin emlak vergisi; 1319 sayılı Kanun gereği iki taksitte yapılıyor.

4 Tahtakale'de döviz büroları alım satımı durdurdu Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı devam ederken, dalgalanma nedeniyle bazı döviz büroları tabela kapattı.

5 Atatürk Havalimanı 31 Ekim'de kapatılıyor Dünyanın en büyük havalimanı olacak Üçüncü Havalimanı açıldığında Atatürk Havalimanı da sadece bazı uçuşlar için hizmet verecek.

6 Huzur ve tevazunun merkezi: Sancaklar Camii İstanbul'un merkezinde onca cami varken neden Büyükçekmece'deki Sancaklar Camisi'nin adını veriyoruz diye soruyorsunuz tabi, ancak bu camii sıradan bir mahalle camisinden oldukça farklı.