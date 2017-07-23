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Antalya polisi kripto FETÖ'cüleri deşifre etti

FETÖ'nün mülkiye imamı Bayraktaoğlu'nun telefonunda yeni haberleşme ağları bulundu.

23.07.2017 - 06:21
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Akşam gazetesinden Muammer Başkan'ın haberine göre; Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla, FETÖ soruşturması kapsamında Mehmet Akif Üniversitesi'nde görevliyken ihraç edilen firari olan mülkiye imamı Hakan Bayraktaroğlu, sahte kimlikle yakalandı. Bayraktaroğlu’nun Akdeniz ve Ege bölgesindeki kaymakamlardan sorumlu mülkiye imamı olduğu tespit edildi.

Antalya polisi kripto FETÖ'cüleri deşifre etti

YENİ PROGRAMLAR DEŞİFRE EDİLDİ

Bayraktaroğlu’nun telefonunu inceleyen polis, Eagle, Bylock gibi programlarının dışında Falcon ve Evernote isimli gizli haberleşme programların kullandıklarını tespit etti. Şüphelinin gözaltında olduğunu bilmeyen örgüte mensup ve hala görevine devam eden kaymakam, vali yardımcısı ve birçok örgüt üyesi, bu programlar üzerinden kendisine mesajlar gönderdi.

Polis ise şüphelinin yerine bu kişilerle mesajlaştı. Konuşmalar neticesinde polisler tarafından örgüte mensup hala görevde olan mülkiyeli örgüt üyeleri tespit edildi. Antalya polisi bu kapsamda çalışmalarını derinleştirerek örgütün kripto isimlerinin peşine düştü.

FİNANS VE EĞİTİMDEN SORUMLU

Hakan Bayraktaroğlu'nun Süleyman Demirel Üniversitesi’nde eğitim görürken örgütle tanıştığı, yine de örgütün aracılığıyla eşiyle evlendiği belirlendi. Örgüte ait Resanet Vakfı bünyesinde 90’lı yıllarda görev yapan şüphelinin, Alanya’da Ufuk Okulları’nda halkla ilişkiler müdürü olarak görev yaptığı, burada örgüte ait okulların finansal işleriyle, eğitim kurumlarıyla ilgili tanıtımıyla, yurt içi ve yurtdışı gezi organizasyonlarıyla ilgilendiği belirlendi.

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