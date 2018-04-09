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Antalya Portakal Çiçeği Festivali başladı

Festival kapsamında 50 ton portakal, limon ve greyfurt kullanılarak, kentin sembolü mimari eserlerin heykelleri ile 1071 metrekarelik portakal halı yapıldı.

AA | 09.04.2018 - 11:32..
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Antalya Portakal Çiçeği Festivali başladı

Dokuma Park'taki festivalin ilk gününde, 50 ton portakal, limon ve greyfurt kullanılarak Antalya'nın sembol mimari eserleri anlatıldı.

Park alanında saat kulesi, yivli minare, üç kapılar ve tren heykelinin yanı sıra Malazgirt Zaferi'ne vurgu yapılmak amacıyla 1071 metrekare büyüklüğünde geleneksel Türk motiflerini yansıtan portakal halı yapıldı.

Narenciye ürünlerinden yapılan eserler, festivale gelen vatandaşlardan ilgi gördü.

Antalya Portakal Çiçeği Festivali başladı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Antalya'da bu mevsimin portakal çiçeği günleri olduğunu belirterek, çocukluklarında bahar meltemlerinin bu ağaçlardan getirdiği kokuları içlerine çektiklerini söyledi.

Antalya Portakal Çiçeği Festivali başladı

Portakal çiçeğini ve portakal ağaçlarını Antalyalıların unuttuğunu vurgulayan Tütüncü, şöyle konuştu,

"ANTALYALILARIN ÖZEL KABUL ETTİĞİ GÜN"

"Özellikle imar planlarıyla portakal bahçelerinin yerini binaların alması, bu sürecin ciddi manada tetikleyicisi oldu. Çocukluğumuzda Antalya'da portakal çiçeği adına bir cadde yoktu. Portakal çiçeğinin bizzat kendisi vardı.

Portakal çiçeği günleri, Antalyalıların çok özel kabul ettiği günlerdi. Antalya gibi portakalıyla ünlenmiş, 50 küsur yıldır adına festivallerin düzenlendiği bu anlamlı şehrin portakalını, çok daha farklı bir şekilde gündeme taşımak istedik.

Antalya Portakal Çiçeği Festivali başladı

Dokuma Park'ta hem bu festivalin hem de Dokuma Fabrikası içerisine kazandırmış olduğumuz 5 bin metrekarelik portakal bahçesinin açılışını yapıyoruz."

Antalya Portakal Çiçeği Festivali başladı

Tütüncü, festivalde kullanılan 50 ton narenciyenin ziyan olmayacağını, suyunun sıkılıp vatandaşa dağıtılacağını kaydetti.

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