Antalya sezonu İranlı turistle açtı

Türk turizmcilerin yeni gözdesi İranlı turistler, Nevruz Bayramı'nda Türkiye'yi tercih etti.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİ HAREKETLENDİRDİLER

Tebriz, Şiraz, İsfahan, Meşhed gibi birçok İran kentinden gelen turistler, aileleri ve arkadaş gruplarıyla alışveriş merkezlerini hareketlendirdi. Antalya'daki alışveriş merkezleri ve otellerde, İranlıların kentten memnun ayrılması için özel programlar ve festivaller düzenlendi. Bazı alışveriş merkezleri de Farsça tanıtım afişleri hazırlayarak, turistlere özel kampanyalar başlattı.

Tarihi ve turistik mekanların yanı sıra alışveriş merkezlerine giden İranlı turistler, ülkelerinde yakından görme fırsatı bulamadıkları Sepideh, Hossein Tohi, Kamran başta olmak üzere çok sayıda ünlünün konserine katılıyor. Ünlülerin imza törenlerinde de yer alan turistler, birlikte fotoğraf çektiriyor.

"TÜRKİYE GÜVENLİ BİR ÜLKE"

İranlı turistlerden Kamyar Hojati de 8 yıldır Nevruz tatili için Türkiye'ye geldiklerini, her yıl memnun ayrıldıklarını söyledi. Türkiye'yi çok sevdikleri için buraya geldiklerini anlatan Hojati, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu ifade etti. Eşi Jaleh Dehganiyan ise her yıl Nevruz Bayramı ve yaz tatili için Türkiye'yi tercih ettiklerini ve burada çok eğlendiklerini dile getirdi.