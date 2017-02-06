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Antalya Tünektepe Teleferik hattı hizmete sunuldu

36 kabini ve 1200 kişi taşıma kapasitesiyle Tünektepe Teleferik hattı, geçtiğimiz günlerde hizmete açıldı.

06.02.2017 - 11:38
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Antalya’nın vizyon projelerinden olan Sarısu-Tünektepe teleferik projesi tamamlandı. Sarısu’dan 605 rakımlı Tünektepe’ye saatte 36 kabiniyle 1200 kişi taşıma kapasitesi bulunan teleferik Antalyalıların hizmetine açıldı.

Antalya Tünektepe Teleferik hattı hizmete sunuldu

TÜRKİYE'NİN EN UCUZ TELEFERİĞİ

1706 metre uzunluğundaki teleferikle Tünektepe’nin eşsiz manzarasına ulaşmak isteyenler için teleferik 12 Şubat’a kadar ücretsiz olacak. 12 Şubat’taki Başbakan Binali Yıldırım’ın resmi, açılışının ardından ücretler, bir kişi 15, iki kişi 20 TL olarak belirlendi.

Tünektepe Teleferik’in Türkiye’de diğer teleferik projelerine göre çok düşük bir maliyetle hayata geçirdiklerini kaydeden Türel, bu teleferiğin belirlenen rakamların da Türkiye’nin en ucuz teleferik taşıma ücreti olduğunu açıkladı.

Antalya Tünektepe Teleferik hattı hizmete sunuldu VİDEO

Antalya Tünektepe Teleferik hattı hizmete sunuldu

"HAYAL PROJELER GERÇEKLEŞİYOR"

Antalya’nın 21 bin kilometrekaresinin her köşesine farklı hizmetler götürdüklerinin altını çizen Türel, “Hayal projeler gerçekleşiyor. 1970 yıllarda Tünektepe projesi gündeme gelmişti. 1986 yılında döner gazino ve turistik tesisle sözleşme yapılıyor. O dönemde teleferik sözleşmesi yapılıyor. Bu proje bizim dönemimizde gerçekleşti. 2012 ve 2013 yıllarında teleferikin ihalesi yapılıyor. 5 senelik aradan sonra 2014 yılında Özel idareden , Büyükşehir olarak ihaleyi devraldık. Burayı aldığımızda projenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 5’ti. İkinci dönemimizde bu inşaat çalışmaları devam etti. Yüklenici firma mali sıkıntı içine girmesi nedeniyle ihale fesih oldu. İkinci ihalede ise projeyi noktaladık” dedi.

Antalya Tünektepe Teleferik hattı hizmete sunuldu

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