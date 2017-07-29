taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.700
USD
3,5285
EURO
4,1490
ALTIN
144,06
PETR
52,2000

Antalya turistlerin gözdesi oldu

28 Temmuz itibariyle kente giden turist sayısının 5 milyon barajını aştığı açıklandı.

29.07.2017 - 10:59
  1. Haberler
  2. Seyahat
Antalya turistlerin gözdesi oldu

Rusya'nın 2016'da uyguladığı yasak nedeniyle geçen yıl zor günler yaşayan turizm kenti Antalya, bu yıl özellikle Rus turistlerin ilgisiyle büyük bir toparlanma sürecine girdi.

5 MİLYONU GEÇTİ

Geçen yılın tamamında toplam 6 milyon 181 bin turistin geldiği Antalya'daki turist sayısı temmuz ayının bitmesine günler kala 5 milyon barajını aştı.

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nin verilerine göre, 28 Temmuz Cuma günü itibariyle Antalya'ya gelen toplam turist sayısı 5 milyon 21 bin 5 kişiye ulaştı.

YÜZDE 62'LİK ARTIŞ

Geçen yıla göre yüzde 62 artış gösteren turist sayısı, toplamda 2015 rakamlarına da yaklaştı.

Antalya turistlerin gözdesi oldu

GÜNLÜK ORTALAMA 58 BİN

27 Temmuz Perşembe günü itibariyle 4 milyon 959 bin 434 turistin geldiği kente, 28 Temmuz Cuma günü ise Dış Hatlar Terminali aracılığıyla toplam 61 bin 571 yolcu daha gelerek, toplam turist sayısı 5 milyonu geçti.

Antalya turistlerin gözdesi oldu

2 MİLYONU RUS

Antalya'ya 28 Temmuz itibariyle gelen toplam 5 milyon 21 bin 5 turistin büyük bölümünü Rus turistler oluşturdu. Haziran ayı sonu itibariyle 1 milyon 321 bin olan Rus turist sayısı, Temmuz ayında 2 milyonu aştı. Rusya ile birlikte Ukrayna ve diğer BDT ülkelerindeki yükselişler Temmuz ayında da devam etti.

Antalya turistlerin gözdesi oldu

HEDEF 10 MİLYON TURİST

Antalya'nın 5 milyon turist sayısını aşmasını değerlendiren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, rakamların iyi gittiğini ve bu yıl için baştan beri söyledikleri gibi '10 milyonun üzerine çıkacağız' diye bir hedef ortaya koyduklarını kaydetti.

Bu yıl geçen sene kaybedilenlerin büyük oranda geri alınacağını dile getiren Vali Karaloğlu, “Esas atılım 2018 ve 2019 yıllarında olacak. Antalya var olan potansiyeli, tesis kalitesi ve yetişmiş insan gücüyle turizmde büyüme devam edecek. Geçici inişler olabilir ama uzun vadede baktığımızda Antalya'da turizm sektörü büyümeye devam edecek" dedi.

İlginizi Çekebilir
İngiltere uçuşlarındaki laptop sınırlaması bitti
Kabinde elektronik cihaz kullanımına yönelik yasağın iptaline ilişkin müjdeli haberi Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün verdi.
Sagalassos tarih yolculuğuna çıkmak isteyenleri bekliyor
Tarihi yolculuğa çıkaracak Sagalassos Antik Kenti, misafirlerini bekliyor.
Macera tutkunlarının gözdesi Saklıkent Kanyonu
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, dik yamaçlardan oluşan doğal parkuruyla her yıl çok sayıda macera tutkununu ağırlıyor.
Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü drone ile görüntülendi
Ağrı'da 2 bin 241 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olma özelliğini taşıyan Balık Gölü, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e dava

Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e dava

144
ABD ve Güney Kore'den ortak füze denemesi

ABD ve Güney Kore'den ortak füze denemesi

51
Organize suç örgütü lideri Kadir İnan İzmir'de yakalandı

Organize suç örgütü lideri Kadir İnan İzmir'de yakalandı

69
CHP'li Gürsel Erol'dan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e Kandil yanıtı

CHP'li Gürsel Erol'dan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e Kandil yanıtı

158
Hande Erçel yeni silikonlarıyla poz verdi

Hande Erçel yeni silikonlarıyla poz verdi

43
Amerika teröristlere silah yardımına ara vermiyor

Amerika teröristlere silah yardımına ara vermiyor

247
Trabzonspor Burak ve Serdar ile her konuda anlaştı

Trabzonspor Burak ve Serdar ile her konuda anlaştı

24