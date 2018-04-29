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Antalya turizmde 1 milyonu aştı

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, 1 milyon barajını 26 Nisan tarihi itibariyle aştı.

DHA | 29.04.2018 - 14:27..
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Türkiye'nin en önemli döviz girdilerinden turizmde 2018 yılı rekora koşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un iki gün önce yapılan açıklamaya göre Türkiye'ye gelen toplam turist sayısı 5 milyonu aşarken, bunun 1 milyondan fazlası Antalya'ya geldi.

Antalya turizmde 1 milyonu aştı

NİSANDA BÖYLEYSE...

Antalya'ya 26 Nisan tarihi itibariyle gelen turist sayısı 1 milyonu aştı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 1 Ocak-26 Nisan tarihleri arasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla sadece Antalya Havalimanı'na iniş yapan turist sayısı 1 milyon 9 bin 962'ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 746 bindi.

2015'İ YAKALADI

26 Nisan tarihine kadarki süreçte gelen turist sayısı Antalya'nın en çok turist ağırladığı yıllardan 2015'i de yakaladı. 2015'in aynı döneminde 1 milyon 98 bin turist gelmişti. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 27 Nisan tarihi itibariyle açıklanan rakamlara göre 1 Ocak'tan itibaren gelen turist sayısı 1 milyon 52 bin 40 oldu.

Antalya turizmde 1 milyonu aştı

NİSAN ARTIŞI YÜZDE 37

Sadece nisan ayına bakıldığında ise geçen seneye göre yüzde 37'lik artış gerçekleşti. Bu ayın ilk haftasında ise yüzde 88'e kadar yükselen rekor artışlar gözlendi. 1-27 Nisan tarihleri arasında geçen yıl 408 bin olan turist sayısı 561 bine yükseldi.

ALMANYA VE RUSYA REKORU

Hem Türkiye'nin hem de Antalya'nın en önemli iki ana pazarı olan Almanya ve Rusya'da yüzde 50'nin üzerinde artış seyrediyor. Milliyetlere göre dağılımda en son mart ayı sonu itibariyle açıklanan verilere göre Almanya'dan yüzde 76, Rusya'dan ise yüzde 51 düzeyinde artış gerçekleşti. En çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk beşte olan İran'dan yüzde 15, İngiltere'den yüzde 61, İsrail'den de yüzde 54 artış yaşandı.

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