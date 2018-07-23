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Antalya turizmde 7 milyona koşuyor

’Perge Yılı’ ilan edilerek turizmin canlandırılmak istendiği Antalya'da 14 milyon turist hedefine yavaş yavaş yaklaşıyor. Şimdiye kadar ulaşılan turist sayısı, 2014 yılının rekorunu egale etti.

İHA | 23.07.2018 - 11:39..
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Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün, Antalya Havalimanı ve Gazipaşa- Alanya Havalimanı verilerine göre açıkladığı toplam turist sayısı, temmuz ayının 22’si itibarıyla turizm tarihinin bugüne kadarki en yüksek rakamına ulaştı.

Antalya turizmde 7 milyona koşuyor



14 MİLYON HEDEFİNE YAKLAŞILIYOR

Bu yıl turizmde Perge Antik Kenti’ni tema olarak belirleyen ve ’Perge Yılı’ ilan ederek fark oluşturan kent, 14 milyon turist hedefine doğru adım adım ilerliyor.

Antalya turizmde 7 milyona koşuyor

Antalya’ya, 22 Temmuz itibarıyla sadece havalimanlarından gelen turist sayısı 7 milyona doğru ilerliyor. Bu rakamlar, 2015-2016-2017 rakamlarını geride bırakırken, turizmde kentin en iyi yılı olarak değerlendirilen 2014’ün rekorunu da egale etti.

2014 yılının aynı döneminde 6 milyon 51 bin 479 turist gelirken bu yıl 3 yüz 4 bin 800 fark ile 6 milyon 356 bin 279 turist geldi.

2018 yılının 1 Ocak - 22 Temmuz tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine yüzde 34’lük artış kaydedilirken, 2015-2016-2017 yılı verileri de geride bırakıldı.

Antalya turizmde 7 milyona koşuyor

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