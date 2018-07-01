Antalya turizmi rekora doymadı

Antalya, Haziran ayında 1 milyon 943 bin 20'si yabancı, 68 bin 710'u yerli olmak üzere 2 milyon 11 bin 730 turist sayısına ulaşarak tüm haziranların rekorunu kırdı.

ANTALYA'YA AKIN AKIN GELİYORLAR

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 2015, 2016, 2017 rakamları geride bırakılırken, turizmde en iyi yıl olarak değerlendirilen 2014’ün rekoru da kırıldı. Yılın ilk 6 ayında ise kente gelen turist sayısı, 4 milyon 885 bin 835'e ulaştı.





YIL YIL TURİST SAYISI

2014 yılının aynı döneminde 1 milyon 779 bin 151 turist gelirken, bu yıl 232 bin 579 kişilik farkla 2 milyon 11 bin 730 kişi geldi.





2015 yılı Haziran ayında Antalya’ya gelen turist sayısı 1 milyon 642 bin 32 iken, 2016 yılı Haziran’da bu sayı 740 bin 210’a geriledi. Geçen yılın Haziran ayında 1 milyon 506 bin 816 olan ziyaretçi sayısı, bu yılın aynı döneminde 2 milyon 11 bin 730 olarak kayıtlara geçti.

RUSLAR BİRİNCİ SIRADA

Turistlerin uyruklarına bakıldığında Haziran’da en fazla ziyaretçi, 826 bin 963 kişiyle Rusya Federasyonu'ndan geldi. Rusya’dan Antalya'ya gelen ziyaretçilerin sayısı yüzde 28,55 arttı. Rus turistlerin sayısı toplam ziyaretçilerin yüzde 42,56'sını oluşturdu.





Rusya'yı 254 bin 406 ziyaretçi ile Almanya, 153 bin 961 kişi ile Ukrayna, 91 bin 518 turist ile İngiltere ve 66 bin 221 ziyaretçi ile Polonya takip etti. Geçen yılın aynı ayına göre Almanya'dan gelenlerin sayısı yüzde 23,71, Ukrayna'dan yüzde 5,45, İngiltere'den yüzde 100,17 ve Polonya'dan yüzde 165,34 arttı.

