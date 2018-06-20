taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.016
USD
4,7616
EURO
5,5070
ALTIN
194,85
PETR
75,4500

Antalya turizminde rekor üstüne rekor

Turizmde bu yıl 14 milyon turistle rekor kırmayı hedefleyen Antalya, tüm 19 Haziranların rekorunu kırarak, 4 milyon 85 bin 266 kişiye ulaştı.

İHA | 20.06.2018 - 12:32..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Antalya’ya bu yıl 19 Haziran itibariyle hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyon 85 bin 266 kişiye ulaştı.

EN İYİ YILI DA GERİDE BIRAKTI

Söz konusu rakamlar, 2013, 2015, 2016, 2017 rakamlarını geride bırakırken, turizmde en iyi yıl olarak değerlendirilen 2014’ün rekorunu da kırdı.

2014 yılının aynı döneminde Antalya’ya 3 milyon 962 bin 776 turist gelirken, bu yıl 122 bin 490 farkla 4 milyon 85 bin 266 kişi geldi.

Antalya turizminde rekor üstüne rekor

2013 yılı 19 Haziran itibariyle havayoluyla Antalya’ya gelen turist sayısı 3 milyon 734 bin 169 kişi olurken, 2014 yılında ise bu rakam 3 milyon 962 bin 776’ya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

2015 yılı 19 Haziran itibariyle Antalya’ya gelen turist sayısı 3 milyon 573 bin 353 iken, 2016 yılı 19 Haziran’da bu sayı 1 milyon 953 bin 333’e geriledi.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

2016 yılında gerileyen bu rakam, 2017 yılı 19 Haziran itibariyle 2 milyon 858 bin 397 kişi ile tekrar yükseldi. 2018 yılı 19 Haziran itibariyle ise bu rakam 4 milyon 85 bin 266 kişiye ulaşarak, tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı.

Antalya turizminde rekor üstüne rekor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

469
Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

96
Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

269
CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye

CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye

195
Başbakan Yıldırım, Erdoğan'a verdiği sözü tuttu

Başbakan Yıldırım, Erdoğan'a verdiği sözü tuttu

49
Kılıçdaroğlu: Avrupa Birliği ne istediyse yapacağız

Kılıçdaroğlu: Avrupa Birliği ne istediyse yapacağız

444
Erdoğan: Türk ekonomisi saldırılara karşı şerbetlidir

Erdoğan: Türk ekonomisi saldırılara karşı şerbetlidir

274
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM