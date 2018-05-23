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Antalya, Türküyem'in prömiyerini yapacak

Türküyem müzikalinin sezon prömiyeri Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) tarafından 7 Haziran Perşembe günü yapılacak.

DHA | 23.05.2018 - 10:11..
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Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 7 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek Türküyem müzikalinin türkü düzenlemelerini ve kompozisyonunu Erdal Tuğcular yaptı.

ANLATICININ HAYAL DÜNYASINA SEYAHAT

Fatih Şanal'ın librettosunu yazdığı ve sahneye koyduğu Türküyem müzikalinde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan ve Ömer Yöndem yönetecek. Anlatıcının ve yaratıcının hayal dünyasında yapmış olduğu bir seyahati anlatan eserin koreografisi Nurdan Sinkil, dekor ve kostüm tasarımı Gürcan Kubilay ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

Antalya, Türküyem'in prömiyerini yapacak

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