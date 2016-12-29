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Antalya Valisi Karaloğlu: Hayaller altın, gerçekler alçı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'da 20 ton külçe altın bulunduğu iddasına yönelik sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

İHA | 29.12.2016 - 13:41
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ASD

Jandarma ekipleri, Kemer’in Uvacık Mahallesi Mezarlık dibi mevkiindeki Göynük Kanyonu içerisindeki dağlık alanda yapılan kaçak kazıda külçe altın bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

ANTALYA'DA 20 TON KÜLÇE ALTIN BULUNDU İDDİASI

İddialara göre, bazı noktalarda kaçak kazı yapıldığı belirlenirken, olayın ardından 4 kişi gözaltına alındı. Kaçak kazı yapılan bölgeyi çembere alan jandarma, araç ve yaya girişini yasakladı.

Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü tarafından da bölgeye özel bir ekibin görevlendirildiği ve incelemenin sürdüğü kaydedildi.

Antalya Valisi Karaloğlu: Hayaller altın, gerçekler alçı

''HAYALLER ALTIN GERÇEKLER ALÇI''

Kemer ilçesinde dağlık alanda 20 ton külçe altın bulunduğu iddiası üzerine Antalya Valisi Münir Karaloğlu da bugün sosyal medya hesabından bir mağara içinden külçe altın fotoğrafı paylaşarak, "Hayaller altın, gerçekler alçı" yorumunda bulundu.

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