Antalya yaz ve kışı aynı anda yaşıyor

Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu sahiller yaza hazırlanırken, yaylalarda ise belediye ekipleri kar kalınlığı 5 metreye ulaşan yolları açmaya çalışıyor.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. 30 dereceyi aşan hava sıcaklığının ardından sahiller yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, Antalya'da yaşayanların akınına uğramaya başladı.

KAR 5 METREYE ULAŞTI

Antalya'nın yaylarında ise başka bir güzellik yaşanıyor. Kış aylarında yağan kar nedeniyle bazı yaylalarda karın hakimiyeti devam ediyor. Gündoğmuş İlçesi'ndeki Söbüçimen Yaylası'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mayıs sıcaklıklarına rağmen yer yer kalındığı 5 metreye ulaşan kar nedeniyle yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yazın mera olarak kullandığı yaylanın karla kaplı yollarını göç zamanından önce ulaşıma açabilmek için seferberlik başlattı.

KAR KALINLIĞI 5 METRE

Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir, 10 köyün kullandığı yayla yolunu yerinde inceledi. İsa Akdemir, Antalya deyince insanların aklına sahil ve denizin geldiğini, kentin arka yüzünde ise karla mücadele verdiklerini söyledi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

2 bin metrede yolların açılması için karla mücadele ettiklerini kaydeden Yıldırım, “Bir aydır yol açma çalışmaları yapıyoruz. Genelde Yörükler bu yolu kullanıyor. Yörüklerin göç zamanı da geldi. 2 büyük araçla ve 10 kişilik ekiple çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Bazı alanlarda kardan tüneller açarak yolumuza devam ediyoruz. Karın kalınlığının 4- 5 metreyi aştığı bölgeler var. Zor şartlar altında çalışmalarımızı 15 güne kadar tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

BU YIL TARİHİ KARA ŞAHİT OLDULAR

Gündoğmuş'ta yaşayan ve aynı zamanda Gündoğmuş Belediyesi Meclis üyesi olan Ali Gülen de bu yıl tarihi bir kara şahit olduklarını söyledi.

Önceki yıllarda mart ayında karla mücadelenin sona erdiğini hatırlatan Gülen, “Mayısın ortasına gelmemize rağmen karla mücadele devam ediyor. Marta kadar sürekli kar yağdı. Mayısın 20'sinden sonra göçebeler bu yaylaya gelecek. Yörükler yolların bir an önce açılmasını bekliyor. Antalya'nın bu yüz pek bilinmiyor" dedi.























