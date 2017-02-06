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Antalya'da 10 FETÖ şüphelisi adliyede

Antalya'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf asker, infaz koruma memurunun da bulunduğu 10 kişi adliye sevk edildi.

06.02.2017 - 15:22
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Antalya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonda, aralarında subay ve astsubay, infaz koruma memuru ve zabıt kâtibinin bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Örgüte finansal destek sağladıkları ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirtilen şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramada, çok sayıda dijital veri depolama cihazı, akıllı telefon, bilgisayar ve örgütsel doküman ele geçirildi.Antalya'da 10 FETÖ şüphelisi adliyede

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


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