Antalya'da 13 kişi FETÖ'den tutuklandı

Kriptolu haberleşme aracı ByLock kullandığı gerekçesiyle, birçoğu polis memuru ve öğretmen olan 24 şüpheli örgüt mensupları Antalya'da gözaltına alınmıştı. 13'ü tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17 KİŞİ SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edilen 24 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadelerinin ardından 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmesi, şüpheli 17 kişi hakkında ise tutuklanmaları talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan şüphelilerden D.B.K., A.S., O.D., O.P., E.B., K.A., M.S., S.T., F.Ö., M.A., S.U., F.K., K.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler B.G., S.O., M.E., Y.A., H.D., Ş.B., K.M., Z.S., M.G., C.A., D.G. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.