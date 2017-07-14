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Antalya'da 15 Temmuz afişlerini yırttılar

Afişleri parçalayan 3 kişinin telefonlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kahraman şehit Ömer Halisdemir'e hakaret hakaret videoları çıktı.

14.07.2017 - 16:17
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Antalya'da 15 Temmuz afişlerini yırttılar

Antalya'nın Serik ilçesinde üzerinde "15 Temmuz kahramanlık destanını yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz" yazılı, Ömer Halisdemir ve tank üzerine çıkmış bir grup vatandaşın fotoğrafının yer aldığı afişler parçalandı.

Antalya'da 15 Temmuz afişlerini yırttılar VİDEO

3 GÖZALTI

Vatandaşın ihbarı üzerine gelen polis, afişleri yırttığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Antalya'da 15 Temmuz afişlerini yırttılar

ERDOĞAN'A VE HALİSDEMİR'E HAKARET VİDEOLARI

Üçü de 25 yaşında olan Y.E., S.E. ve A.C.G. polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede afişleri yırttıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehit Ömer Halisdemir'e hakaret içeren video kayıtları bulundu.

Antalya'da 15 Temmuz afişlerini yırttılar

OTEL ÇALIŞANLARI

Şüphelilerin Belek'te bir otelde görev yaptıkları belirtildi. Şüphelilerin yırttığı afişlerin yerine ise yenileri asıldı.

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