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Antalya'da 19 asker FETÖ'den tutuklandı

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 asker, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

23.01.2017 - 18:23
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Antalya'da 19 asker FETÖ'den tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında jandarma yüzbaşı, astsubay kıdemli çavuş, jandarma astsubay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş ve çeşitli rütbelerden 19 asker, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA" SUÇUNDAN TUTUKLAMA

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Antalya 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheliler, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla tutuklandı.

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