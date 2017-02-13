Antalya’da 19 göçmen yakalandı

Ayvacık'ta son bir hafta içerisinde 800'ün üzerinde sarsıntı gerçekleşti, bölgedeki 1008 yapıda hasar oluştu.

Çanakkale bir haftada 807 kez sallandı

Beşiktaş derbisi için verilen cezaları ağır bulan Advocaat, Bursa'da peş peşe yaşanan olaylarla çileden çıktı.

Rusya, Kuzey Kore'nin füze denemesine karşı tepkilerin kolektif olması gerektiğini vurguladı.

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ABD'de halkın Trump'a ve medyaya güveni ölçüldü

ABD'de son yapılan anketle birlikte Trump'a ve medyaya olan güven ölçüldü.