Antalya'da 2 mahkum firar etti

Bir süre önce hırsızlık ve yağma suçlarından cezaevine giren Mehmet Elçi ve Fatih Aksoy, akşam saatlerinde cezaevi idaresine rahatsızlandıklarını ve hastaneye gitmek istediklerini söyledi.

FIRSATI BULUNCA KAÇTILAR

Güvenlik güçlerinin eşliğinde hastane acil servisine getirilen iki mahkum, bir anlık güvenlik zafiyetinden faydalanarak firar etti.

HER YERDE ARANIYORLAR

Mahkumların firar ettiği kısa sürede anlaşılınca eşkalleri polise bildirilip yakalanmaları için çalışma başlatıldı.

İki mahkumun kollarında ve göğüs kısımlarında jilet izleri ve dövme olduğu belirtildi.