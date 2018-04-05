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Antalya'da tehlikeli madde kaçakçılığı operasyonu

Antalya'da tehlikeli madde kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 10 şüpheli yakalandı.

AA | 05.04.2018 - 12:47..
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3'ü Afganistan uyruklu 10 kişinin tehlikeli madde kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin Serik ilçesi Belek Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLENLER MADDELER

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 827,54 gram zenginleştirilmiş alüminyum, bin 916 gram selenyum-74 maddesi, 566,40 gram zümrüt, 372,60 gram yakut, 171,08 gram göktaşı, 46,07 gram beyaz renkli taş ve bir gram kaliforniyum olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Antalya'da tehlikeli madde kaçakçılığı operasyonu

YAKLAŞIK DEĞERİ 23 MİLYON DOLAR

Kaliforniyumun sahte, selenyum-74 ile zenginleştirilmiş alüminyum olarak değerlendirilen malzemelerin ise gerçek olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen malzemelerin değerinin yaklaşık 23 milyon dolar olduğu, 10 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8’i tutuklandı.

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