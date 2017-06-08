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Antalya'da 25 kişi gıdadan zehirlendi

Manavgat ilçesindeki özel bir okulda görev yapan 10 öğretmen ile eğitim gören 15 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

08.06.2017 - 01:50
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Özel bir okulda görev yapan öğretmenler ile öğrencilerde mide ağrısı, kusma ve bulantı şikayetleri görülmeye başlandı. Rahatsızlanan 10 öğretmen kendi imkanlarıyla hastanelere başvururken, 15 öğrenci de aileleri tarafından hastanelere getirildi. Öğrenci ve öğretmenlere serum tedavisi uygulandı, bir öğrenci ise suçiçeği rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alındı.

Zehirlenme belirtileri üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile okul yetkililerinin okula yemek hizmeti veren firmadan numune alacağı belirtildi.

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