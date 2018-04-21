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Antalya'da 3 gece 3 günlük Hint düğünü

5 yıldızlı bir otelde gerçekleşen renkli düğün, 3'üncü günün ardından gelin alma seremonisi ile sona erdi.

AA | 21.04.2018 - 08:58..
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Hindistan'ın zenginlerinden pırlantacı Ramesh Virani'nin oğlu Dhairya Virani ile turizmci Ayesha Mahtani, Hint geleneklerine göre yapılan düğünleri için Antalya'yı tercih etti.

MASRAFLAR 2 MİLYON DOLARI GEÇTİ

Maliyeti aile tarafından gizli tutulan ancak 2 milyon doları aştığı tahmin edilen düğün için Hindistan'dan 6 konteyner dekorasyon, ses ve ışık malzemesi getirildi. Düğün için yurt dışından getirilen 100 aşçı yemek yaptı.

Antalya'da 3 gece 3 günlük Hint düğünü

40 FARKLI ŞARKICI

Aşçılar Hint mutfağının yanı sıra Meksika, Avrupa, Japon ve Kore mutfaklarından yemekler sundu. Aşçı ekibinin yanı sıra 200 kişilik teknik ve dekorasyon ekibi de Hindistan'dan geldi. Düğün süresince 40 şarkıcı ve çok sayıda dans grubu sahneye çıktı.

Antalya'da 3 gece 3 günlük Hint düğünü

20 ÜLKEDEN MİSAFİR

Kız tarafının Hong Kong'da, erkek tarafının Hindistan ve Hong Kong'ta yaşadığı belirtirilen düğüne 20 farklı ülkeden yaklaşık bin kişi katıldı. Düğüne katılanların çoğu Hindistan'ın geleneksel düğün kıyafetlerini giydi.

Antalya'da 3 gece 3 günlük Hint düğünü

BARAT TÖRENİ

İlk 2 gün yapılan kına gecesi ve diğer seremonilerin ardından düğün, barat töreni ve otel bahçesinde yapılan büyük eğlence ile sona erdi.

AA muhabirlerinin de tanıklık ettiği tören öncesinde otelin sahilinde beach parti yapıldı. Partiye gelen davetlileri ise mehter takımı karşıladı.

Hint geleneklerine göre düğünün en önemli seremonilerinden biri sayılan, erkek tarafının kız tarafına danslı yürüyüşünden oluşan "barat töreni" gerçekleştirildi. Gelin alma yolu için otelin sahil boyuna kırmızı halı ve ışıklı taklar yerleştirildi. Gelin almaya gidilen danslı yürüyüş yaklaşık 3 saat sürdü. Yol boyu eğlenen misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Antalya'da 3 gece 3 günlük Hint düğünü

Hindistan geleneklerine uygun olarak damat gelini babasından alırken kız tarafında duygusal anlar yaşandı. Daha sonra gelin ve damat renkli ışıklar, çiçekler ve dansçılar arasında büyük eğlencenin olduğu ana alana geldi. Müzikli, danslı, havai fişekli eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Konukların bugünden itibaren otelden ayrılmaya başlayacağı, çıkışların 24 Nisan'a kadar süreceği belirtildi.

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