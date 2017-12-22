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Antalya'da 3 kişiyi öldüren zanlı intihar etti

Konyaaltı ilçesindeki restoranda 3 kişiyi öldüren zanlı, aynı silahla yaşamına son verdi.

AA | 22.12.2017 - 11:24..
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki 607 Sokak'taki restorana gelen 26 yaşındaki Saddam Korkmaz, pompalı tüfekle iş yeri sahibi Gani Kocabaş'ı (50), restoran çalışanı Şenol Öztaş'ı (47) ve gıda mühendisi olarak çalışan Gizem Ege'yi (30) öldürdü.

Antalya'da 3 kişiyi öldüren zanlı intihar etti

BUZHANEYE SAKLANARAK KURTULDULAR

Korkmaz, restorandaki diğer çalışanları bulamayınca aynı silahla intihar etti. Restoranın mutfak kısmında çalışanların ise kurtulmak için restoranın buzhanesine sığındıkları öğrenildi.

Antalya'da 3 kişiyi öldüren zanlı intihar etti

İŞTEN ÇIKARILINCA KATLİAM YAPTI

Beş yıldır restoranda çalışan Korkmaz'ın, iki gün önce de işten çıkarıldığı, cinayeti de bu nedenle işlediği belirlendi.

Antalya'da 3 kişiyi öldüren zanlı intihar etti

Olay yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları ise fenalık geçirdi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Olay yerinde inceleme yapan Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın tam bir cinnet hali olduğunu söyledi.

Antalya'da 3 kişiyi öldüren zanlı intihar etti

Şahsın iki gün önce işten çıkarılması gerekçesiyle patronuyla tartıştığını aktaran Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Bugün de saat 10.30 gibi olay mahalline geliyor. Elinde pompalı tüfeği hırkasıyla sarmış, saklamış. Kayıtlarda, görüntülerde çok net görülüyor. İş yeri sahibini yanına yaklaşırken farkına varmadan, arkasından kafasına ateş ediyor. Onu öldürdükten sonra koşarak bodrum kata iniyor. Mutfakta çalışanlardan bir diğer şahsın hemen aynı şekilde başına ateş ediyor. Diğer bir çalışan gıda mühendisi bir bayanla boğuşma oluyor bayana da ateş edip öldürüyor. Diğer çalışanlar bu sırada saklanıyor. Onları da belli ki öldürecek. Tamamen tümünü imha etmeyi kafasına koymuş bir cinnet hali görüntüsü var. Onlar saklanınca bu sefer kendisi başına ateş etmek suretiyle intihar ediyor."

2011'DE PKK'YA ÜYELİKTEN HAKKINDA İŞLEM YAPILMIŞ

Korkmaz hakkında terör örgütü PKK'ya üyelikten Muş'ta 2011'de işlem yapıldığını ifade eden Uzunkaya, ailelere başsağlığı ve sabır dilediğini bildirdi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, adli tıp morguna götürüldü.

Antalya'da 3 kişiyi öldüren zanlı intihar etti

"BEN BU ADAMI ÖLDÜRECEĞİM"

Öte yandan şahsın disiplinsiz davranışları, trafik cezaları nedeniyle birkaç kez işten çıkarıldığı ve patronuyla tartıştığı, "Ben bu adamı öldüreceğim" dediği öğrenildi.

Antalya'da 3 kişiyi öldüren zanlı intihar etti

SİLAHI KARGODAN ALDI

Bugün ise internet üzerinden satın aldığı ruhsatsız pompalı tüfeğin olduğu kutuyla işyerinin arka bahçesine gelen şahsın burada tüfeği çıkarıp fişekleri doldurduktan sonra üzerine montuyla kapattığı silahla işyerine girdiği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan şahsın terörle bağlantısı olmadığı birkaç küçük asayiş olayından kaydının olduğu belirtildi.

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