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Antalya'da 3 Rus kaçak girdikleri otelde yakalandı

2'si kadın 3 Rus, temin ettikleri bilekliklerle kaçak girdikleri herşey dahil otelde yemek yiyip eğlendi.

05.07.2017 - 13:08
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Rus uyruklu 42 yaşındaki Andrei Volgov, 37 yaşındaki Yulia Folimonova ve 41 yaşındaki Elena Kurbatckia, Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi'nde bir arkadaşlarına ait apart otele tatile geldi.

BİLEKLİKLERDEN BULDULAR

Yan taraftaki 4 yıldızlı herşey dahil oteldeki müşterilere verilen bilekliklerden temin eden 3 Rus, dün sabah bu bilekliklerle ana kapısından girdikleri otelde yemek yiyip eğlendi.

Antalya'da 3 Rus kaçak girdikleri otelde yakalandı

OTEL YETKİLİLERİ FARK ETTİ

Durumu fark eden otel yetkilileri olayı Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı'na bildirdi. Durumu anlayan Rus tatilciler ise kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'da 3 Rus kaçak girdikleri otelde yakalandı VİDEO

YİYİP İÇTİKLERİNİN PARASINI ÖDEYİNCE SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınan Ruslar, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. Dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Rus turistler, yiyip içtiklerinin parasını ödeyince serbest bırakıldı.

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