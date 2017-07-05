Antalya'da 3 Rus kaçak girdikleri otelde yakalandı

Fetullahçı teröristler tarafından oğlu Abdullah Tayyip ile şehit edilen Erol Olçok'un kabrine giden Gül, Kur'an-ı Kerim okudu.

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Canikli rakamlarla Türk ekonomisinin geleceğini anlattı

Başbakan Yardımcısı Canikli, 2016'da 137 bin istihdam sağlandığını buna rağmen 2017'de şu ana kadar istihdamın 1 milyonu geçtiğini söyledi.