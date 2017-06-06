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Antalya'da 3 saat denizde kalan turist korkuttu

Antalya'nın Konyaaltı Plajı'nda denizde 3 saat yüzen Rus turist polisi alarma geçirdi.

06.06.2017 - 15:09
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Konyaaltı ilçesinde tatil yapan Rus turist Tatyana O. sabah saatlerinden yakınlarıyla birlikte Konyaltı Plajı'na geldi.

3 SAAT YÜZDÜ

Saat 08.00 sıralarında denize giren Rus turist uzun süre yüzdü. Tatyana O'nun aradan 3 saat geçmesine rağmen sudan çıkmadığını fark eden yakınları yardım istedi. Sahildeki diğer turistlerin ve vatandaşların da heyecanlı anlar yaşadığı olay, polisi de alarma geçirdi.

Antalya'da 3 saat denizde kalan turist korkuttu

POLİSİN ÇAĞRISINA YANIT VERMEDİ

Sahile gelen polisler araştırma yapmaya başladı ve deniz polisinden yardım istedi. Bu sırada denizde kaybolduğu sanılan Tatyana O. yüzerek kıyıya geldi. Gazetecileri gören Rus turist sudan çıkmayarak yeniden açıldı. Tatyana O. ifadesini almak isteyen polis ekibinin çağrılarına olumlu yanıt vermeyerek yüzmeye devam etti.

Antalya'da 3 saat denizde kalan turist korkuttu

RUS TURİST KORKUTTU

Sahilde güneşlenen vatandaşlardan Oya Kurnaz, beraber sahile geldikleri turistler arasında bulunan kadının sabah 08.00'de denize girdiğini ancak aradan 3 saat geçmesine rağmen geri gelmemesi üzerine korktuklarını söyledi.

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