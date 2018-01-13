Antalya'da 3 saat süren kedi operasyonu

Hurma Mahallesi Hisarçandır yolunda bir otomobilin çarptığı kedi kenardaki kayalıklara düştü.

Çevreden kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi kediyi kurtarmak için seferber oldu.

3 SAATLİK ÇALIŞMADAN SONUÇ ÇIKMADI

İş makinelerinin de kullanıldığı yaklaşık 3 saatlik kurtarma çalışmalarından bir sonuç alınamadı.

Akıbeti bilinmeyen kedinin bulunması için arama çalışmalarına yarın sabah tekrar başlanacağı bildirildi.

BİR OTOMOBİL KEDİYE ÇARPIP KAÇMIŞ

Görgü tanığı semt sakini Aybars Gül, balkonda otururken yoldan geçen bir otomobilin kediye çarparak olay yerinden uzaklaştığını gördüğünü söyledi.

Kedinin çarpmanın şiddetiyle yol alt tarafındaki kayalık alana düştüğünü belirten Gül, hemen itfaiyeyi arayıp yardım istediklerini anlattı.