taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.645
USD
3,7479
EURO
4,5728
ALTIN
161,30
PETR
69,7900

Antalya'da 3 saat süren kedi operasyonu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yolun alt kısmındaki kayalık alana düşen yaralı kedi tüm çabalara karşın bulunamadı.

AA | 13.01.2018 - 04:25..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Hurma Mahallesi Hisarçandır yolunda bir otomobilin çarptığı kedi kenardaki kayalıklara düştü.

Çevreden kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi kediyi kurtarmak için seferber oldu.

Antalya'da 3 saat süren kedi operasyonu

3 SAATLİK ÇALIŞMADAN SONUÇ ÇIKMADI

İş makinelerinin de kullanıldığı yaklaşık 3 saatlik kurtarma çalışmalarından bir sonuç alınamadı.

Akıbeti bilinmeyen kedinin bulunması için arama çalışmalarına yarın sabah tekrar başlanacağı bildirildi.

Antalya'da 3 saat süren kedi operasyonu

BİR OTOMOBİL KEDİYE ÇARPIP KAÇMIŞ

Görgü tanığı semt sakini Aybars Gül, balkonda otururken yoldan geçen bir otomobilin kediye çarparak olay yerinden uzaklaştığını gördüğünü söyledi.

Kedinin çarpmanın şiddetiyle yol alt tarafındaki kayalık alana düştüğünü belirten Gül, hemen itfaiyeyi arayıp yardım istediklerini anlattı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Çelik darbe gecesi yalnız bırakıldığımızı söyledi

Bakan Çelik darbe gecesi yalnız bırakıldığımızı söyledi

42
İngiltere'de Trump'a öfke dinmiyor

İngiltere'de Trump'a öfke dinmiyor

7
ABD İran'ı BM kararlarını ihlal etmekle tehdit etti

ABD İran'ı BM kararlarını ihlal etmekle tehdit etti

44
Türkiye Yunanistan'ın el koyduğu gemi için inceleme başlattı

Türkiye Yunanistan'ın el koyduğu gemi için inceleme başlattı

17
Bayern Leverkusen'i de dağıttı

Bayern Leverkusen'i de dağıttı

6
Anadolu Efes Kızılyıldız'ı devirdi

Anadolu Efes Kızılyıldız'ı devirdi

2
ABD petrol sondaj kulesi sayısını arttırdı

ABD petrol sondaj kulesi sayısını arttırdı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM