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Antalya'da 351 küçükbaş hayvan yangında telef oldu

Manavgat'da tarım arazisinde çıkan yangında 351 küçükbaş hayvan telef oldu, zeytin ağaçları ve 5 hektarlık karpuz tarlası zarar gördü

01.07.2017 - 15:07
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Antalya'nın Manavgat ilçesi Hatipler Mahallesi'nde trafonun bulunduğu alandaki elektrik tellerinin şase yapmasıyla otları tutuşması sonucu yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 8 itfaiye aracı, 5 arazöz, 4 su tankeri ve 2 iş makinesiyle müdahale edildi.

YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN VATANDAŞLAR DA YARDIM ETTİ

Yangın söndürme çalışmalarına, vatandaşlar da bidonlarıyla ve kazma, kürekle destek verdi. Bazı vatandaşlar ise traktörlerle tarlalarını sürerek yangının yayılmasını önlemeye çalıştı.

Antalya'da 351 küçükbaş hayvan yangında telef oldu

Yüksek sıcaklık ve rüzgar nedeniyle alevler, Selahattin ve Alaattin Gök kardeşlere ait koyun ve kuzuların bulunduğu iki ahıra sıçradı. Yangında 351 küçükbaş hayvan telef oldu. Kasaplar, yangından kurtarılan ve zarar gören bazı hayvanları keserek telef olmalarını önledi.

YANGIN 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Hayvanlarının yandığını görünce fenalaşan kadına, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, saman balyaları, zeytin ağaçları ve 5 hektarlık karpuz tarlası zarar gördü. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

Antalya'da 351 küçükbaş hayvan yangında telef oldu

Antalya'da 351 küçükbaş hayvan yangında telef oldu

Antalya'da 351 küçükbaş hayvan yangında telef oldu

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