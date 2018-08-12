Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

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İP Genel Başkanı Meral Akşener oldu

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Erdoğan: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz

1 Erdoğan: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz Dövizdeki hareketliliği değerlendiren Erdoğan, "Teslim olmayacağız. Siz dolarla üzerimize gelirseniz, biz de başka yollarla işlerimizi yürütmenin çarelerini arayacağız." dedi.

2 Tugay Kerimoğlu: Emre örnek alınacak bir karakter Tugay Kerimoğlu, Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu'nun örnek alınacak bir karakter olduğunu ifade etti.

3 Nispetiye Caddesi'nde yol çöktü İstanbul Beşiktaş'ın en işlek caddelerinden biri olan Nispetiye'de yol çöktü.

4 İP Genel Başkanı Meral Akşener oldu İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayında geçerli 881 oyun tamamını alan Meral Akşener, Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

5 Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna saldırı Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu'na kundaklama girişimde bulunuldu. Saldırı nedeniyle ufak çaplı bir yangın meydana geldi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

6 Gelin baba evinden vinçle çıkarıldı İzmir’de bir gelin ve damat, damadın babasının yaptığı sürprizle 4'üncü kattaki evinin balkonundan vinç yardımıyla indirildi.