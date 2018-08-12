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Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
Saat 16.42'de merkez üssü Antalya'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi | 12.08.2018 - 17:09..
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre,
deprem
16,7 km derinlikte meydana geldi.
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