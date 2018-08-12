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Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

Saat 16.42'de merkez üssü Antalya'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi | 12.08.2018 - 17:09..
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Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, deprem 16,7 km derinlikte meydana geldi.

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