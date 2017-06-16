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Antalya'da 4. katta düşen çocuk hayatını kaybetti

2 yaşındaki Mehmet Eren'in yaşamını yitirdiğini öğrenen anne ve baba, büyük bir acı yaşadı.

16.06.2017 - 15:43
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Antalya'nın Serik ilçesinde ikamet eden Ahmet ve Cemile Durmuş çifti, çocukları Mehmet Eren (2) ve Duygu'yu (14) evde bırakarak çalışmak üzere seraya gitti.

ABLASI UYUYORDU

Evdeki kardeşlerden Duygu uyuduğu sırada Mehmet Eren, 4. kattaki dairenin açık penceresinden düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Serik Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mehmet Eren Durmuş kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Antalya'da 4. katta düşen çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da 4. katta düşen çocuk hayatını kaybetti

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