taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.239
USD
3,8676
EURO
4,5401
ALTIN
160,61
PETR
62,5900

Antalya'da 40 engelli denizaltı ile dalış yaptı

Türkiye Beyazay Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle engelli bireylerin de hayata katılımını sağlamak amaçlandı.

20.11.2017 - 09:16
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türkiye Beyazay Derneği Antalya Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek tarafından Yat Limanı'nda düzenlenen etkinlik ile 40 engelli denizaltına bindi ve denizin altındaki manzarayı izledi.

Yaklaşık 20 metreye dalan denizaltında bulunan engelliler ve aileleri, Türkiye Beyazay Derneği'nin Aşmak İçin Hareket kampanyasının sloganı olan "Birlikte Yürüyoruz, Birlikte Aşıyoruz" pankartını açan dalgıçlara selam verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Ayşe Güliz Yılmaz, dalış öncesinde engellilerin heyecanlı olduğunu gözlediklerini belirtti.

Antalya'da 40 engelli denizaltı ile dalış yaptı

"ENGELLİ BİREYLERİN HAYATA KATILABİLMELERİNİ SAĞLAMAK GEREKİYOR"

Denizin metrelerce altına inerek, muhteşem manzarayı engelli bireylerin de görmesini sağladıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gerek sosyal gerekse iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve yaşamın birçok alanında çeşitli engeller ile karşı karşıya kalan engelli vatandaşlarımızla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor. Çünkü gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlar sadece engellilerin değil, hepimizin sorunudur. Engelli bireyleri ötekileştirmek yerine onların hayata katılabilmelerini sağlamak gerekiyor. Bizler de hayatın güzelliklerini onların da tatmasını istedik ve böyle bir organizasyon düzenledik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

İlginizi Çekebilir
İnciraltı'da pembe zarafet
İzmir Balçova'da İnciraltı sahilinde Çakalburnu lagünü, doğadaki nadide kuş türlerinden olan flamingolara ev sahipliği yapıyor.
Muğla'da PKK operasyonu
Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve Bodrum ilçesinde yakalanan şüpheli tutuklandı.
Vücudunda uyuşturucuyla yakalandı
Aydın'ın Söke ilçesinde, polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 440 gram metamfetamin ele geçirildi.
Çalıntı otomobil ile marketi soydular
İstanbul Bağcılar'da, önceden çaldıkları otomobil ile gelen 4 zanlı bir marketi soyarak kaçtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

67
İsviçreli siyasetçiden İslam çalışması

İsviçreli siyasetçiden İslam çalışması

62
Almanya'da hükümet kurulamadı

Almanya'da hükümet kurulamadı

87
Steinitz: Suudi Arabistan ile gizli bağlantımız var

Steinitz: Suudi Arabistan ile gizli bağlantımız var

48
Mehmetçik PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor

Mehmetçik PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor

66
Arap Birliği toplantısında İran konuşuldu

Arap Birliği toplantısında İran konuşuldu

71
Türkiye genelinde hava sıcaklığı düşecek

Türkiye genelinde hava sıcaklığı düşecek

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM