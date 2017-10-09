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Antalya'da 420 kilo domuz eti ele geçirildi

Serik'te durdurulan minibüste 420 kilo domuz eti ele geçirildi.

09.10.2017 - 11:51
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Antalya Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine D-400 karayolu üzerindeki sanayi kavşağında önlem aldı. Polis, Engin K.'nin kullandığı 34 FB 5903 plakalı minibüsü durdurarak, arama yaptı.

420 KİLO DOMUZ ETİ ELE GEÇİRİLDİ

Minibüsün koltuklarının arasında ve bagajdaki çuvallar içerisinde, kaçak kesildiği değerlendirilen 420 kilo et ele geçirildi. Polis, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden destek isterken, gelen ekipler; yaptığı incelemede etin, domuz eti olduğunu belirledi.

Antalya'da 420 kilo domuz eti ele geçirildi

İMHA EDİLMEK İÇİN EL KONDU

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, imha etmek üzere etlere el koydu. Sürücü Engin K. hakkında idari para cezası uygulanırken, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Öte yandan ele geçirilen etlerin, Manavgat'ta ormanlık bir alanda kesildiği tespit edildi.

Antalya'da 420 kilo domuz eti ele geçirildi

Antalya'da 420 kilo domuz eti ele geçirildi

Antalya'da 420 kilo domuz eti ele geçirildi

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