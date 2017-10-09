Antalya'da 420 kilo domuz eti ele geçirildi

1 Şişme botla açıldığı denizde kayboldu İzmir'in tatil beldesi Alaçatı'da şişme botla açıldığı denizde kaybolan Alaattin Aracı'yı hamile olan eşi umutla bekliyor.

2 Patlama anını kaydetti Suriye'de, bir çatışma bölgesinde cep telefonu ile selfie çeken bir kişi havadan düşen bombanın patlama anlarını saniye saniye kaydetti.

3 Türkiye'de en çok kullanılan 10 köy ismi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde en çok kullanılan ilk köy ismi "Yeniköy" oldu.

4 3 turistin öldüğü kazada tur minibüsü şoförü tutuklandı 3 Alman turistin ölümüne, 11'inin de yaralanmasına neden olan tur minibüsünün gözaltına alınan şoförü 62 yaşındaki Ömer Ayabakan tutuklandı.

5 Hatay'a şiddetli yağış uyarısı Hatay çevrelerinde bugün öğle saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

6 Serdar Ortaç - Chloe Loughnan ayrıldı iddiası Ünlü popçu Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan çifti birbirlerini sildiler.