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Antalya'da 4500 litre taklit zeytinyağı yakalandı

Antalya'da 4 bin 500 litre taklit zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İHA | 08.07.2018 - 17:30..
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri Muratpaşa ilçesinde bulunan bir depoda değişik markalara ait zeytinyağı ürünlerinin taklitlerinin bulunduğunu belirledi.

4500 LİTRE ZEYTİNYAĞI

Depoya baskın düzenleyen ekipler tarafından orijinal piyasa değeri yaklaşık 112 bin 500 lira olan değişik markalara ait 2 litrelik şişe ambalaj içerisinde toplam bin 674 adet 3 bin 348 litre, 1 litrelik şişe ambalaj içerisinde de toplam bin 152 adet bin 152 litre, toplamda 4 bin 500 litre taklit zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Antalya'da 4500 litre taklit zeytinyağı yakalandı



Antalya'da 4500 litre taklit zeytinyağı yakalandı

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