taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0994
EURO
5,0587
ALTIN
177,40
PETR
72,4400

Antalya 4.8'le sallandı

Antalya Akseki'de saat 20.14'te, 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DHA | 13.04.2018 - 20:32..
  1. Haberler
  2. Gündem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 20.14 sıralarında Antalya’nın Akseki ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

ANTALYA SALLANDI

Yerin 12.82 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

4.8 şiddetinde meydana gelen deprem Manavgat, Alanya, Gündoğmuş, İbradı ilçeleri ile Konya’nın Seydişehir ve Isparta'nın bazı ilçelerinde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Antalya 4.8'le sallandı

Deprem nedeniyle Akseki’de vatandaşlar sokağa çıktı. Bir süre sokakta bekleyen vatandaşların havanın kararması ve paniğin geçmesinin ardından evlerine geri döndü. Depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Antalya 4.8'le sallandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Millet Camii Miraç Kandili CANLI
Beştepe Külliyesi Millet Camii Miraç Kandili Özel Programı Canlı yayını.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan'la görüşüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi.
28 Şubat Davası'nda avukatlar karara itiraz etti
28 Şubat Davası'nda müdahil avukatları, müebbet hapis kararı verilen 21 sanığın tutuklanması talebiyle itiraz dilekçesi verdi.
28 Şubat davasında askerlerin rütbeleri söküldü
28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. 21 sanığa müebbet hapis cezası, 68 sanığa beraat kararı verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aydın Doğan, D&R'ı da satıyor

Aydın Doğan, D&R'ı da satıyor

220
Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın

Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın

177
Adana'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

90
Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

140
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri

78
28 Şubat sanıkları cezaevine girmeyecek

28 Şubat sanıkları cezaevine girmeyecek

306
İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı

İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı

140
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM