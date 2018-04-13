Antalya 4.8'le sallandı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 20.14 sıralarında Antalya’nın Akseki ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

ANTALYA SALLANDI

Yerin 12.82 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

4.8 şiddetinde meydana gelen deprem Manavgat, Alanya, Gündoğmuş, İbradı ilçeleri ile Konya’nın Seydişehir ve Isparta'nın bazı ilçelerinde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem nedeniyle Akseki’de vatandaşlar sokağa çıktı. Bir süre sokakta bekleyen vatandaşların havanın kararması ve paniğin geçmesinin ardından evlerine geri döndü. Depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.