taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.729
USD
3,7223
EURO
3,9216
ALTIN
147,06
PETR
55,2900

Antalya'da 5.5 kilo eroin ele geçirildi

Antalya'da polis 5 kilo 620 gram eroin ele geçirirken, 3 kişi tutuklandı.

03.03.2017 - 14:35
  1. Haberler
  2. İç Haber

Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

5 KİLO 620 GRAM EROİN YAKALANDI

Hazırlıkların ardından eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 kişi Döşemealtı İlçesi'nde, bir kişi İstanbul'da gözaltına alındı. Eğitimli köpekler kullanılarak yapılan aramada 11 paket halinde, toplam 5 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Antalya'da 5.5 kilo eroin ele geçirildi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erbakan toplantısına Erbakanlar çağrılmadı

Erbakan toplantısına Erbakanlar çağrılmadı

181
Almanlar Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

Almanlar Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

535
Sığınakta saklanan teröristin yakalanma anı

Sığınakta saklanan teröristin yakalanma anı

97
Mansur Yavaş'tan referandum kampanyası

Mansur Yavaş'tan referandum kampanyası

137
Aydın'da liseli kıza 200 kişi tecavüz etti

Aydın'da liseli kıza 200 kişi tecavüz etti

155
Niran Ünsal: Günahlarımı parayla satsam alan olmazdı

Niran Ünsal: Günahlarımı parayla satsam alan olmazdı

170
15 Temmuz'un ana iddianamesi mahkemeye sunuldu

15 Temmuz'un ana iddianamesi mahkemeye sunuldu

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM